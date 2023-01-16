США почали розширені навчання українських військових у Німеччині – Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі повідомив, що 15 січня в Німеччині розпочалася розширена та складніша програма бойової підготовки українських військ.

У коментарі агентству Associated Press Міллі повідомив, що програма, яка зосереджена на широкомасштабних бойових діях, має на меті протягом наступних п’яти-шести тижнів підготувати близько 500 українських військових.

Міллі планує 16 січня відвідати полігон Графенвер, де триває програма.

«Ця підтримка дійсно важлива для того, щоб Україна могла захистити себе, – сказав Міллі. – І ми сподіваємося, що зможемо це зробити тут у короткий термін».

Сполучені Штати вже провели тренування понад 3100 українських військовослужбовців щодо того, як використовувати та обслуговувати певні системи озброєння, включаючи гаубиці, бронетехніку і ракетно-артилерійську систему HIMARS. Інші західні союзники також проводять тренування щодо зброї, яку вони надають.