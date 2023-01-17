У Пентагоні підтвердили, що близько 100 українських військових почали навчання на системах Patriot у США

Міністерство оборони США підтвердило, що «понад 90-100 українців» прибули у Форт Сілл і почали навчання на ракетній системі Patriot, повідомляє CNN.

Напередодні на базі армії США повідомили, що українські війська прибули на місце для початку навчання.

У Форт Сіллі розташований Fires Center of Excellence, де США проводять навчання роботі на системі ПРО Patriot для власної армії та для військових із інших країн.

«Ті ж інструктори, які викладають для військових США, країн-союзників та країн-партнерів, здійснюватимуть підготовку українців, і ці заняття не відвертатимуть увагу від поточних навчальних місій у Форт Сіллі», – ідеться в заяві бази.

За даними офіційних осіб Пентагону, навчання триватиме «кілька місяців». Незрозуміло, наскільки військові можуть прискорити програму навчання.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Після цього Пентагон заявив, що навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися «дуже швидко» і триватиме «кілька місяців».