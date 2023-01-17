Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot – Bloomberg

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, Нідерланди таким чином приєднуються до зусиль США та Німеччини щодо зміцнення українського військового арсеналу для боротьби з російським вторгненням. Уряд Нідерландів ухвалить остаточне рішення про передачу системи незабаром.

Нідерланди раніше сплатили ремонт та модернізацію 45 танків Т-72 з тих 90, які Україні вирішила передати Чехія, постачали Києву озброєння та спорядження, а також виділили 80 мільйонів євро для відновлення регіонів, які постраждали від дій російської армії.

У грудні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що країна готова прийняти трибунал для воєнних злочинців, повʼязаних із розвʼязанням повномасштабної війни в Україні, до цього в листопаді Палата представників Нідерландів оголосила Росію державою-спонсором тероризму.