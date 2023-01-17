Залужний провів першу особисту зустріч із генералом Міллі – обговорювали нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Польщі обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі основні потреби Збройних сил України.

«Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні», – йдеться у повідомленні Залужного у фейсбуці.

За повідомленням, Залужний під час зустрічі окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу над країною-агресором.

Це обговорення потреб української армії відбулося напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.