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Залужний провів першу особисту зустріч із генералом Міллі – обговорювали нагальні потреби ЗСУ

Валерій Залужний під час зустрічі окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу над країною-агресором

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Польщі обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі основні потреби Збройних сил України.

«Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні», – йдеться у повідомленні Залужного у фейсбуці.

За повідомленням, Залужний під час зустрічі окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу над країною-агресором.

Це обговорення потреб української армії відбулося напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.

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