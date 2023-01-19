Нідерланди завершують план щодо Patriot для України, деталі оголосять завтра – ЗМІ

Міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди разом із Німеччиною та Сполученими Штатами завершують розробку планів надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot і оголосить про подальшу військову підтримку завтра, 20 січня.

«Ми приєднуємося до Сполучених Штатів і Німеччини в їхньому проекті з надання Patriot Україні», – сказала Оллонгрен в інтерв’ю Reuters під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. – «Ми опрацьовуємо деталі і надамо деталі на Рамштайні».

Читайте також: Німеччина та США постачатимуть Україні бронетехніку та Patriot – речник уряду

На запитання, чи означає це, що Нідерланди нададуть запасні частини, ракети чи систему, вона сказала, що деталі все ще обговорюються.

«Що їм зараз потрібно на цьому етапі війни, так це зброя, щоб відкинути росіян від захоплених частин країни, і більше протиповітряної оборони, оскільки ці атаки все ще тривають», – сказала міністр.

Головним питанням залишається питання про те, чи буде на «Рамштайні» оголошено про надання танків Leopard німецького виробництва, які є в розпорядженні низки країн НАТО, але передача яких Україні вимагає схвалення Берліна. Німеччина поки що утримується від такого рішення.

Оллонгрен впевнена, що рішення щодо постачання сучасних бойових танків буде знайдено.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше сьогодні заявив, що «помірно песимістично» налаштований щодо перспективи надання Німеччиною дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну.

Читайте також: Дев’ять країн Європи зобов’язалися надати «безпрецедентну» військову допомогу Україні

Засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України, відбудеться 20 січня. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.