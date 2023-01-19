«Захищаються, як диявол від святої води» – премʼєр Польщі про дозвіл Німеччини на постачання танків

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у четвер, що «помірно песимістично» налаштований щодо перспективи надання Німеччиною дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну.

«Я помірно скептик, помірно песиміст, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води», – цитує агенція Reuters слова Моравецького.

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Кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від Берліна.

19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків, заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams. А у Білому домі у відповідь Німеччині заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.

Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сказав, що для перемоги у війні Україні потрібно ще 300 танків. Малися на увазі, вочевидь, танки західного виробництва.