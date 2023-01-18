США сподіваються, що нова військова допомога змінить динаміку війни в Україні – Пентагон

Сполучені Штати прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими траншами військової допомоги – про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони США на брифінгу 18 січня, цитує агентство Reuters.

За словами посадовця, нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та «майже замороженої лінії фронту» в Україні. За даними Reuters, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей Збройних сил України дасть Києву новий поштовх у протистоянні російським військам.

Натомість заступник міністра оборони Колін Каль заявив, що відомство все ще не готове надати Україні танки Abrams.

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«Танк Abrams – це дуже складна техніка. Він дорогий. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун», – пояснив Каль.

Раніше 18 січня стало відомо, що США можуть оголосити про один із своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні.

Найбільший на сьогодні пакет безпеки США, оголошений на початку цього місяця, склав понад 3 мільярди доларів і включав першу поставку бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня. Тоді Вашингтон вперше оголосив про надання Україні системи Patriot.