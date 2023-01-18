США надають Україні 125 млн доларів на ремонт енергосистеми – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, щоб допомогти ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів, повідомляє агенція AP.



Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує використати ці гроші на забезпечення резервного живлення для систем водопостачання та теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого необхідного енергетичного обладнання.



Глава агентства Саманта Пауер, яка відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі, оголосила про фінансування під час зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською. У заяві USAID йдеться, що гроші надходять із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця.

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У грудні минулого року Конгрес США ухвалила законопроект, який включає 45 мільярдів доларів допомоги Україні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.