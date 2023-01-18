Welt: Болгарія навесні 2022 року таємно постачала Україні пальне та боєприпаси

Болгарія таємно постачала Україні озброєння та паливо у перші місяці повномасштабної війни. Про це йдеться у розслідуванні німецької газети Welt, опублікованому 18 січня. За даними журналістів, постачання з Болгарії навесні 2022 року могли становити до 30% усіх боєприпасів і до 40% дизельного пального, які тоді надійшли українській армії.

Журналісти ґрунтують свої висновки на інтервʼю, взятих у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, колишнього премʼєр-міністра Болгарії Кирила Петкова та Асена Василева, який обіймав в уряді Петкова посаду міністра фінансів. Петков публічно відкидав можливість прямої військової допомоги Україні, проте постачання проводилося через компанії-посередники в Румунії, Угорщині та Польщі. Оплачували операцію, за твердженням Welt, США та Велика Британія.

Болгарська армія має значні резерви боєприпасів радянського виробництва, які були застосовані в Збройних силах України, чия бойова техніка на початку війни також відповідала переважно радянським стандартам.

Так само Болгарія постачала Україні дизельне пальне. Воно вироблялося на нафтопереробному заводі в Бургасі, який тоді належав російській компанії «Лукойл», з російської сирої нафти. За словами Василєва, у першу фазу війни Болгарія стала головним експортером дизеля в Україну.

Дмитро Кулеба підтвердив, що в перші місяці війни існувала небезпека, що боєприпаси в української армії можуть закінчитися до кінця квітня, і він на доручення президента Володимира Зеленського їздив на переговори до Болгарії, щоб домовитися про постачання.

У червні 2022 року голова болгарської державної оборонно-експортної компанії Kintex Александр Михайлов заявив, що Болгарія поставила Україні боєприпаси на суму близько двох мільярдів євро. Офіційно постачання здійснювалося до країн-посередників. Дизельне пальне доставлялося морем і суходолом до Румунії, звідки переправлялося в Україну.

У грудні 2022 року болгарський уряд офіційно схвалив прямі постачання озброєнь Україні. У листопаді 2022 року Софія попросила Єврокомісію дозволу на експорт нафтопродуктів до кількох країн, включно з Україною. Нафтопереробний завод у Бургасі з початку цього року повністю перейшов під управління Болгарії.

Болгарія стала першою країною ЄС, якій довелося відмовитися від російського газу. 27 квітня 2022 року «Газпром» оголосив про припинення експорту газу до цієї країни, оскільки вона відмовилася переходити на оплату в рублях. Болгарський уряд перейшов на закупівлі зрідженого газу в США. Пізніше було збудовано газопровід до Болгарії з Греції.