Болгарія відмовилася екстрадувати до Білорусі українського волонтера

Суд у Болгарії відмовився екстрадувати українського волонтера Дмитра Трофимчука на запит Білорусі. Про це болгарській службі Радіо Свобода повідомила його адвокат та підтвердила пресслужба суду.

Згідно з рішенням суду, влада Білорусі не може забезпечити дотримання прав людини у вʼязницях. Суд також не може покладатися на письмові обіцянки Мінська, що Трофимчук не піддасться жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню після екстрадиції і до нього не будуть застосовані насильство і тортури, сказано в обґрунтуванні судового рішення.

Трохимчука звільнили з-під варти, зараз він перебуває зі своєю родиною.

38-річного Трофимчука було затримано в листопаді 2022 року при спробі вʼїхати до Болгарії з Румунії: зʼясувалося, що його розшукує Інтерпол на запит Білорусі. Разом із Трофимчуком їхали його дружина та троє дітей. Їхній будинок в Україні був зруйнований під час бомбардування на початку війни.

Трофимчука заарештували та помістили під варту. Після цього в кількох містах Болгарії пройшли акції на його захист. За словами протестувальників, Трофимчук збирає гуманітарну допомогу для України, а звинувачення проти нього сфабриковані.

Білоруська влада стверджує, що Трофимчук у 2011–2012 роках перебував в організованій злочинній групі, яка незаконно отримувала персональні та банківські дані громадян 84 країн. Офіційний Мінськ заявляє, що за допомогою видобутої інформації в інтернет-магазинах було проведено 160 тисяч транзакцій на суму майже вісім мільйонів доларів.

Трофимчук заперечує, що зробив щось незаконне. За словами його родичів, він навіть не знав, що перебуває в розшуку.

Міжнародні спостерігачі свідчать про репресії щодо опозиціонерів у Білорусі, масові затримання та арешти активістів білоруського громадянського суспільства та журналістів, порушення прав жінок у країні. У 2021 році США та ЄС запровадили санкції щодо Білорусі за порушення прав людини та «жорстокі репресії проти цивільного населення» після придушення масових протестів проти результатів президентських виборів у 2020 році.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року ЄС, США та інші країни запровадили нові санкції проти Білорусі через допомогу, яку країна надає Росії.