Кличко заявив у Давосі про «позитивні сигнали» щодо постачання зброї Україні

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив 18 січня у Давосі, що має «дуже добрі та позитивні сигнали» про нові постачання зброї Україні за підсумками запланованої на 20 січня зустрічі союзників на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині.

«Я сподіваюся, що це буде дуже позитивно для України. Неофіційно у мене є дуже хороші та позитивні сигнали. Нам потрібна сучасна зброя. Українські військові дуже мотивовані в цій війні, але лише мотивації недостатньо. Нам потрібна сучасна зброя, щоб захистити нашу Батьківщину від агресії», – наводить слова Кличка агенція France-Presse.

Раніше 18 січня також у Давосі, де тривають щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна потребує «значного зростання» постачання озброєнь у вирішальний момент війни. «Якщо ми хочемо мирного розвʼязання шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», – сказав Столтенберґ в інтерв’ю агенції Reuters.

17 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, посилювалася протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні «те, що їй потрібно, щоб досягти успіху на полі бою».

Блінкен анонсував «більше повідомлень» після зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині, яку цього тижня відвідає міністр оборони Ллойд Остін. Блінкен не став уточнювати, що ще США можуть надати Україні.