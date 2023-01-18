У Міноборони повідомили, за скільки часу українських військових навчать управляти Patriot

Підготовка українських військових із використання зенітних ракетних комплексів Patriot у США триватиме 10 тижнів, повідомив міністр оборони Олексій Резніков 17 січня. Його слова цитує видання АрміяInform.

«Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, – мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери», – цитує видання слова міністра.

17 січня Міністерство оборони США підтвердило, що «понад 90-100 українців» прибули у Форт Сілл і почали навчання на ракетній системі Patriot, повідомив телеканал CNN.

Напередодні на базі армії США поінформували, що українські військові прибули на місце для початку навчання.

У Форт Сіллі розташований Fires Center of Excellence, де США проводять навчання роботі на системі ПРО Patriot для власної армії та для військових із інших країн.

«Ті ж інструктори, які викладають для військових США, країн-союзників та країн-партнерів, здійснюватимуть підготовку українців, і ці заняття не відвертатимуть увагу від поточних навчальних місій у Форт Сіллі», – ідеться в заяві бази.

За даними офіційних осіб Пентагону, навчання триватиме «кілька місяців».

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Після цього Пентагон заявив, що навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися «дуже швидко» і триватиме «кілька місяців».