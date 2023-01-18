Міністр оборони Канади оголосила про постачання Україні 200 БТР Senator

Міністр оборони Канади Аніта Ананд 18 січня відвідала Київ для зустрічі з українськими офіційними особами та оголосила про постачання Україні 200 бронетранспортерів Senator у рамках нового пакету військової допомоги, повідомляє агенція Reuters.

У заяві міністерства оборони Канади сказано, що Україна надіслала запит про транспортні засоби і що Ананд зустрічалася з цього приводу з офіційними особами, включно з міністром оборони Олексієм Резніковим.

«Ця допомога оцінюється на суму понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошених прем’єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський подякував премʼєр-міністрові Канади Джастіну Трюдо за рішення купити у США для України системи NASAMS.

10 січня міністр національної оборони Канади Аніта Ананд заявила про купівлю Оттавою в Сполучених штатів Америки системи NASAMS, щоб передати її Україні. За її словами, NASAMS має дуже високий показник ефективності, тому це важливий внесок в оборону України.