Зеленський подякував Трюдо за NASAMS

Президент України Володимир Зеленський подякував премʼєр-міністрові Канади Джастіну Трюдо за рішення купити у США для України системи NASAMS.

«Шановний Джастіне Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян», – написав Зеленський у твітері.

Увечері 10 січня міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд заявила про купівлю Оттавою в Сполучених штатів Америки системи NASAMS, щоб передати її Україні. За її словами, NASAMS має дуже високий показник ефективності, тому це важливий внесок в оборону України.

Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.

Російські війська продовжують час від час завдавати ракетних ударів чи атакувати дронами тилові українські міста, зокрема столицю Київ.

Про необхідність більшої кількості сучасних систем ППО для ефективного відбиття російських ракетних атак неодноразово заявляли в Повітряних силах ЗСУ. Наразі публічно відомо, що в Україні є дві системи NASAMS і одна німецька IRIS-T.