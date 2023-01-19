Зеленський і Мішель про поставки танків: важлива швидкість надання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує згоди країни-виробника на передачу танків від деяких європейськи країн.

«Питання танків залишається актуальним і чутливим. Це питання залежить від багатьох причин, але, на жаль, не залежить від бажання України. Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків РФ недостатньо (лише) мужності наших військових та мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя – потрібно мати або відповідну кількість артилерійських систем, або мати відповідну, адекватну кількість танків», – сказав він на брифінгу з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві.

За словами Зеленського, наразі багато країн ЄС хотіли б надати Україні танки.

«Вони мотивовані і підтримують нас, але вони чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право. І ви знаєте ці держави. І Польща готова, і, якщо чесно, Фінляндія, і Португалія, й Іспанія, і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити нас навіть невеликою кількістю танків, які у них є на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії», – зазначив Зеленський.

За його словами, поряд з цим Україна сама «займається відповідним виробництвом». Деталей він не повідомив.

«Чи достатньо цього, що дають? Ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Швидкість і час важливі. Кожна хвилина – це людина. Ось і все. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію і бути сильнішими, тим більше наша держава збереже своїх громадян», – додав він.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що «наступні тижні та місяці» будуть важливими.

«Ми рішуче налаштовані переконувати країни-члени ЄС, щоб надавати танки. Я говорив учора в Європарламенті, що танки та відповідне озброєння має бути надано. І чим швидше, тим краще», – сказав він.



Голова Європейської ради Шарль Мішель сьогодні перебуває із візитом у Києві. Переговори з ним Володимир Зеленський назвав «змістовними».

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Кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від Берліна.

19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків, заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams. А у Білому домі у відповідь Німеччині заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.

Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сказав, що для перемоги у війні Україні потрібно ще 300 танків. Малися на увазі, вочевидь, танки західного виробництва.