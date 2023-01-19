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Війна

Чи будуть танки? Скільки й коли? На Заході формується «танкова коаліція» для України

Польський президент Анджей Дуда сказав у Давосі на Всесвітньому економічному формі: «Ми сподіваємось, що кілька партнерів, союзників, дадуть танки Україні». Фото:epa

Ці дні можуть стати ключовими для ухвалення рішення західними партнерами щодо поставок танків Україні. Триває робота з формування так званої «танкової коаліції» – групи країн, які готові надати танки західного виробництва. Поворотним моментом може стати чергова зустрічі у форматі «Рамштайн» – коли в Німеччині зберуться десятки міністрів оборони для обговорення наступного пакету західної військової допомоги для ЗСУ. Чи будуть в ньому танки? Це залежить від Німеччини, але не лише. Розбираємося в танковій темі.

З початку агресії Росії проти України країни Центральної та Східної Європи, які ще з часів Варшавського договору мали запаси радянських танків, вже передали їх Україні. За деякими даними, Україна отримала від посткомуністичних країн 400-410 танків радянського виробництва – переважно Т-72. Їх надали Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Словенія…

Ці б танки, потрапивши у бій, показали б себе на декілька голів вище за будь-який танк армії РФ
Катков

Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сказав, що для перемоги у війні Україні потрібно ще 300 танків. Малися на увазі, вочевидь, танки західного виробництва.

«Ці б танки, потрапивши у бій, показали б себе на декілька голів вище за будь-який танк армії РФ, який є в них зараз на озброєнні. А враховуючи, що в них були там усілякі Т-72 чи Т-90, які насправді не сильно відрізняються від Т-72Б… Якщо дивитися глобально, то західні танки були створені для того, щоби максимально ефективно протистояти в тому числі й танкам Радянського Союзу», – каже Радіо Свобода головний редактор порталу Defense Express Олег Катков.

Британський танк Challenger 2. Британія стала першої країною, яка заявила про готовність надати Україні бойові важкі танки
Британський танк Challenger 2. Британія стала першої країною, яка заявила про готовність надати Україні бойові важкі танки

Що з танковими обіцянками?

Наразі все «зациклилось» на Німеччині, яка виробляє танки Leopard​-2, які є на озброєнні багатьох європейських членів НАТО й ЄС.

За даними української сторони, наразі п’ять країн готові надати Україні Леопарди, але оскільки країною-виробником є Німеччина, то має бути дозвіл і Берліна.

Західні танки, потрапивши у бій, показали б себе на декілька голів вище за будь-який танк армії РФ
Олег Катков

Серед цих п’яти країн відомі дві – Польща (має десь 250 танків Leopard) і Фінляндія (має понад сотню танків Leopard). Ще три країни не називають поки що.

Усього танки Leopard перебувають на озброєнні армій 20-ти країн. Важить Leopard.-2 понад 60 тон, має 120-міліметрову гармату і може вражати цілі на відстані до п’яти кілометрів.

Але Німеччина оглядається на інших партнерів – зокрема на США.

Минулого тижня канцлер Олаф Шольц сказав, що «Німеччина не буде вдаватися до самостійних кроків».

«Німеччина завжди буде єдиною зі своїми друзями та союзниками. Особливо з нашим трансатлантичним партнером – США. Все інше було б безвідповідальним в такій небезпечній ситуації», – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з промовою біля танку Leopard 2 під час візиту на військову базу. Берген, Німеччина, 17 жовтня 2022 року
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з промовою біля танку Leopard 2 під час візиту на військову базу. Берген, Німеччина, 17 жовтня 2022 року

Тому Німеччина нині дивиться на США, а США – на Німеччину, коли розмірковують чи передавати американські танки Абрамс.

Треба зрозуміти німецьку нерішучість. В німців від часу Другої світової війни є дуже вкорінене почуття історичної провини, а також є колективна відраза від мілітаризму, а під час Холодної війни ще й сильно пустив коріння пацифізм.

Крига скресла?

Проте ситуація змінюється. Нерішучість в питанні поставок зброї Україні, як писали ЗМІ, могла бути однією з причин відставки міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яку щойно замінив Боріс Пісторіус, який заступає на посаду 19 січня – за день до «Рамштайну».

Є певні ознаки, що він може бути більш прихильним ідеї поставок «леопардів» Україні чи принаймні відмашки іншим європейським країнам постачати ці танки з власних запасів.

Треба буде знайти місце танку Леопард в системі використання засобів озброєнь безпосередньо на полі бою
Костянтин Машовець

«(Пісторіусу) випаде пояснювати партнерам чи Берлін надасть вироблені Німеччиною бойові танки Leopard. Україні чи принаймні дозволить іншим це зробити – це рішення бачиться як ключ до зусиль Києва посунути російські війська», – зазначає агенція Reuters.

За повідомленнями німецької преси, якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard-2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

Польща оголосила раніше, що може надати Україні взвод танків Леопард, – а це десь 10-15 танків. В Давосі польські представники повідомили, що Варшава готова дати 14 Леопардів Україні.

«Німеччина вже не сама»

І хоча Німеччина не хоче бути першою, хто передасть Україні важкі бойові танки, але вона вже і не є першою!

Щойно уряд Британії оголосив, що поставить Україні 14 танків Челленджер – причому чотири танки прямо зараз, швидко.

«Я знаю, що є стурбованість в німецькій політичній владі, що вони не хочуть діяти самостійно. Ну, вони не самі», – сказав глава британського оборонного відомства Бен Воллес 16 січня.

Британський бойовий танк Челленджер (Challenger) під час навчальний стрільб на полігоні в Латвії. Червень 2020 року
Британський бойовий танк Челленджер (Challenger) під час навчальний стрільб на полігоні в Латвії. Червень 2020 року

Отже на цей момент, цифри такі: Британія – 14 танків, Німеччина – до 15-ти танків, Польща – 14. Усього – понад 40, майже пів сотні танків. Плюс є ще Фінляндія і ще пара-трійка неназваних країн, які вже зараз готові передати Україні німецькі «Леопарди».

Є стурбованість в німецькій владі, що вони не хочуть діяти самостійно. Ну, вони не самі
Бен Воллес

Відтак нині, за висловом одного європейського політика, будується «танкова коаліція» – пул європейських держав, готових дати українцям танки. Прозвучала від Польщі навіть цифра – мова може йти про 100-120 танків, які можна доволі швидко назбирати по цілій Європі.

Польський президент Анджей Дуда сказав у Давосі на Всесвітньому економічному формі: «Ми сподіваємось, що кілька партнерів, союзників, дадуть танки Україні».

«Ми, ЄС, будемо продовжувати підтримувати українців стільки, скільки потрібно. Нині вони терміново потребують більше зброї і я особисто за постачання танків Україні», – сказав 18 січня голова Європейської ради Шарль Мішель у Брюсселі.

Також говорять і про можливу передачу французьких танків Леклер. Франція була першою країною, яка недавно оголосила про передачу Києву легких колісних танків AMX-10 RC.нато

Що з американськими танками?

Україна вже тривалий час просить США дати танки Abrams. Припускають, що про це могли говорити цього тижня під час зустріч в Польщі Валерій Залужний та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Донині американська преса писала, що танки Abrams є дуже важкими (аргумент відпадає після рішення Британії передати Челенджери), а також що «абрамси» потребують тривалої підготовки екіпажів і важкі в технічному обслуговуванні.

Американський танк Абрамс (M1A2 "Abrams") під час військових маневрів в Грузії. Травень 2016 року
Американський танк Абрамс (M1A2 "Abrams") під час військових маневрів в Грузії. Травень 2016 року

Але оглядач з оборонних питань Олег Катков все ж наполягає, що Леопарди для України підходять краще.

«Чим Leopard кращий за Abrams? Бо питання логістики ніхто не відміняв і воно є основним при передачі Україні такої техніки як танки. Чому Леопарди кращі, бо це – пан-європейський танк. І де його обслуговувати – зрозуміло. Ясно, що польовий ремонт можуть проводити ЗСУ, середній ремонт також проводять українські фахівці в тилу, а от заводський ремонт, який потребує і банальної технічної документації, і навичок, і оснащення, і банального обладнання, – то це можна зробити в Польщі», – каже Катков.

Чим Леопард кращий за Абрамс? Бо питання логістики ніхто не відміняв і воно є основним при передачі Україні такої техніки як танки
Олег Катков

«Тобто для України з точки зору логістики і забезпечення, Leopard-2 – він має перевагу перед «Абрамсом», бо заводський ремонт «Абрамсом» можна здійснити лише в США», – додає він.

Але навіть отримавши танки Леопард-2, в українських танкістів та військових стратегів буде чимало роботи попереду.

«Треба буде ще створити систему ремонту й експлуатації, забезпечення. Треба буде знайти місце цьому танку в системі використання засобів озброєнь безпосередньо на полі бою. Треба буде випрацювати найбільш ефективні й оптимальні методи їх застосування. Тому роботи ще багато», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода український військовий експерт Костянтин Машовець.

Відтак, все більше вимальовується консенсус, що якщо все ж Німеччина наразі не готова сама надати Україні танки Леопард з власних запасів (а тут ситуація змінюється) – то вона принаймні повинна дати добро, як країна-виробник, іншим державам, які бажають приєднатись до «танкової коаліції».

Як сказав один чільний американський посадовець, який не побажав, аби його назвали: «М’яч на половині поля Німеччини».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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