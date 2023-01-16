Міністерка оборони Німеччини пішла у відставку на тлі критики через Україну

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо поставок озброєнь Україні.

16 січня Ламбрехт заявила, що подала заяву про відставку канцлеру Олафу Шольцу, і додала, що «місяці уваги ЗМІ до моєї особистості» стали на заваді фактичним дебатам про армію та політику безпеки Німеччини.

Минулого тижня про намір Ламбрехт подати у відставку повідомляли німецькі ЗМІ.

На Німеччину зростає тиск щодо надання Києву більше і важчої зброї після місяців критики Берліна за нерішучість. Днями видання Politico писало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачання європейськими країнами танків Leopard 2.

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Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.

За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.