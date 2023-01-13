ЗМІ повідомляють про намір міністра оборони Німеччини піти у відставку. Посол Фельдгузен відреагувала

ЗМІ повідомляють про намір міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт піти у відставку. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляє, що не має такої інформації.



«Я ще не отримала такої інформації. Не можу про це нічого сказати», – сказала вона в ефірі національного телеефіру.

Ввечері 13 січня німецька газета Bild з посиланням на кілька своїх джерел повідомила, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт планує піти у відставку.

Водночас речник міністерства оборони назвав це повідомлення «чутками, які ми не коментуємо», інформує Reuters.

На початку січня Ламбрехт зазнала критики через її вітальне відео, записане на тлі свисту та вибухів петард із феєрверками. У відео вона розповідала про війну РФ проти України. Після цього з'явилися заклики до відставки.

Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово.

12 січня Крістіне Ламбрехт, як пишіть ЗМІ, уперше допустила постачання Україні німецьких танків Leopard 2 для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.