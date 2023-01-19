У Білому домі відповіли на позицію влади Німеччини щодо постачання танків Україні

У Білому домі заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні. Так там відреагували на повідомлення у західних ЗМІ про те, що Німеччина не погоджуватиме надання своїх танків Україні, доки Сполучені Штати не нададуть свої танки.

«Коли йдеться про інші країни, президент вважає, що кожна країна має ухвалювати власні суверенні рішення щодо того, які кроки допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вони можуть надати Україні», – заявила на брифінгу 18 січня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що США вітають нещодавню заяву Німеччини про те, що вона направить в Україну бойові машини піхоти та ракетну батарею системи Patriot, і підтримують рішення Великої Британії відправити в Україну танки Challenger.

«Ми бачили неймовірну солідарність країн у всьому світі для підтримки України. Це їхнє рішення – кожна країна ухвалює власні суверенні рішення щодо цього. Що стосується США, то, як ви знаєте, ми були найбільшим постачальником допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги. Ми будемо поряд з українським народом і допомагатимемо йому будь-яким способом, яким зможемо, захищати себе», – наголосила речниця.

Про те, що Німеччина не погоджуватиме надання своїх танків Україні, доки Сполучені Штати не нададуть свої танки, повідомили напередодні західні медіа з посиланням на німецьку владу.

Так, видання Politico цитує двох анонімних німецьких посадовців, за словами яких, позиція канцлера Олафа Шольца «сильно залежить» від рішень президента США Джо Байдена.

Також речник Шольца заявив 18 січня, що Берлін не змінив своєї позиції після рішення Великої Британії надіслати Україні танки Challenger 2.

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Американське видання The Wall Street Journal також цитує «німецьких високопосадовців», які стверджують, що Німеччина не дозволить союзникам надіслати вироблені в цій країні танки Україні, якщо США не погодяться відправити танки власного виробництва.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.

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11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard. 14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard.

15 січня генеральний секретар Єнс Столтенберґ повідомив, що Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння.