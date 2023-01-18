Зеленський у Давосі: мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію Росії, світу потрібні рішучість і швидкість.



«Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства. Україна разом із союзниками протидіє цьому майже рік. Цей час довів: усі наші швидкі рішення дали позитивний результат: відкриття Європою кордонів для українців, зернова угода, енергетична єдність. Все це врятувало мільйони людей. Не лише в Україні», – сказав він у зверненні до учасників щорічного Всесвітнього економічного форуму.



За словами Зеленського, світ не має вагатись, а бути рішучим і швидким, коли «зло прагне реваншу».



«Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше. Коли зло прагне реваншу, світу потрібні рішучість і швидкість. Росія експортує терор. Росія ширить світом штам війни. Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога. Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії. Зараз ми щодня захищаємо цінності, які деякі союзники сприймають як даність», – додав президент України.

16 січня у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 20 січня.