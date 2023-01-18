Оборона чи наступ: до чого готується армія РФ на окупованій частині півдня?

Чи може Росія знову готувати наступ з південного регіону? Наскільки збільшується присутність російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей? Як це позначається на житті місцевих жителів, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС, опублікованому 13 січня. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України. Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі.

в інтерв’ю ВВС, опублікованому 13 січня. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України. Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують новий наступ російської армії, проте зазначають, що російські війська навряд чи будуть проводити його на півдні України – у Херсонській чи Запорізькій областях. На їхню думку, російські війська можуть спробувати провести наступ у районі Луганської області. Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою ціллю Кремля і є однією з найбільш досяжних (хоча все ще дуже складних) цілей Росії, зазначають в ISW.

Тим часом підрозділи мобілізованих російських військових постійно прибувають на окуповану територію Запорізької області, заявив 15 січня в ефірі телемарафону начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 12 січня повідомив, що в окупованому місті кількість російських військових перевищила кількість місцевих жителів. За його словами, намагаючись видавати себе за українців, окупанти використовують українську символіку. Зокрема, вони почепили на КамАЗи українські прапори й вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки. За даними мера, наразі окупанти пересідають з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, а також перевозять військових у шкільних автобусах із написом «Діти».

12 січня повідомив, що в окупованому місті кількість російських військових перевищила кількість місцевих жителів. За його словами, намагаючись видавати себе за українців, окупанти використовують українську символіку. Зокрема, вони почепили на КамАЗи українські прапори й вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки. За даними мера, наразі окупанти пересідають з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, а також перевозять військових у шкільних автобусах із написом «Діти». Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 17 січня повідомив, що у цьому місті поновився рух військової техніки у бік Бердянська. За його інформацією, у Маріуполі протягом доби помічені танки та вантажівки з живою силою у великій кількості. Пізніше цього дня Андрющенко повідомив ще про танки, які рухалися у бік Мангуша/Бердянська. Політик зазначив, що зростає активність російських військ на Запорізькому напрямку.

17 січня повідомив, що у цьому місті поновився рух військової техніки у бік Бердянська. За його інформацією, у Маріуполі протягом доби помічені танки та вантажівки з живою силою у великій кількості. Пізніше цього дня Андрющенко повідомив ще про танки, які рухалися у бік Мангуша/Бердянська. Політик зазначив, що зростає активність російських військ на Запорізькому напрямку. Російські ЗМІ 16 січня розповсюдили заяву так званого виконувача обов’язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького, в якій він сказав про те, що захоплення російськими військовими решти області, на його думку, може розпочатися навесні.

«Окупанти бояться втратити Мелітополь»

Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк вважає, що російські військові, швидше за все, готуються до оборони на окупованій частині області.

Окупанти намагаються збудувати оборонну систему, а не готують наступальну операцію

«Ми більше спостерігаємо, що вони (російські військові – ред.) будують інженерні та фортифікаційні споруди. А це більше каже про те, що вони намагаються збудувати оборонну систему, а не готують наступальну операцію. Для того, щоб наступати, їм потрібна хоча б приблизно в 5 разів більша чисельність людей, я маю на увазі військ, на окупованій території. В 5 разів більше техніки, потрібно накопичувати склади, щоб були боєприпаси, снаряди, ракети та інше. Ми такого не бачимо. Тому ситуація на Запорізькому напрямку контрольована», – стверджує Буряк.



Він запевняє, що паніки у Запорізькому районі немає. На думку очільника, найбільше в області російські військові будуть намагатися втримати Мелітополь.

Для окупанта втрата Мелітополя – це втрата всього півдня

«Мелітополь для них є ключовим стратегічним містом. Якщо вони втратять Мелітополь, ми його повернемо до себе, тоді ми повертаємо весь південь. Мелітополь – це ворота в Крим, це вузлове місто, яке зв'язує Ростов-Сімферополь, Ростов-Одеса, Харков-Сімферополь тому для окупанта втрата Мелітополя – це втрата всього півдня», – підкреслив Буряк.

«Енергодар заселяють військовими РФ»

Мер Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов розповів «Новинам Приазовʼя», що у цьому місті перебуває велика кількість російських військових. Вони розселяються по будинках і квартирах місцевих жителів, які виїхали, на території Запорізької АЕС, а також облаштовують підвали.

Є непоодинокі випадки, коли в підвалах житлових будинків розміщується особовий склад

«Селять там особовий склад, це фактично є. Вони окупували досить багато комунальних закладів, освітні заклади також, позабирали ключі від будівель і підвальних приміщень, і фактично не пускають туди мирних мешканців, працівників. Використовують і деякі заклади охорони здоров'я, заклади комунального сектору для розміщення такого складу. Також є непоодинокі випадки, коли в підвалах житлових будинків розміщується особовий склад», – повідомив Орлов.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини сходу України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Окупанти будують фортифікаційні споруди, мінують узбережжя Каховського водосховища, а також територію Запорізької атомної електростанції, каже мер Енергодару.



«Енергодар, який знаходиться посередині між Новою Каховкою, Херсоном і Запоріжжям, Василівкою, й окупанти його використовують, виключно прикриваючись ядерним таким щитом, як ЗАЕС. Використовують місто для перебування особового складу та техніки. Тобто там ніяких наступальних або оборонних дій не відбувається», – сказав він.

Мер Енергодару додав, що зараз у місцевій лікарні – багато поранених російських військових.

Поранених військових РФ досить багато. Щодня їх завозять

«Лікарня велика, вони (окупанти – ред.) навіть завезли 5 чи 6 хірургів кавказької національності, які їх лікували, бо не довіряють, мабуть, фахівцям українським, може, бояться. Поранених досить багато. Щодня їх завозять, площі там досить великі, щоб розміщувати, тому госпіталь вони використовують фактично за призначенням військових», – зазначив Орлов.

Херсонщина: «побільшало працівників ФСБ»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що на окупованій частині області також спостерігається збільшення сил російської армії. Колони військової техніки прибувають з Криму, це помічають у Генічеську.



«У цих колонах і автомобільна техніка йде, можливо, з живою силою, бо тентовані машини, але колони йдуть постійно. І також пересувається важка техніка залізничним сполученням. І саме постійне прибуття таких ешелонів спостерігають в Новоолексіївці, але в Новоолексіївці вони зараз техніку не розвантажують», – підкреслив депутат.

Більшість військової техніки окупанти спрямовують на Мелітополь, стверджує Хлань.

80% військової техніки окупантів йде в бік Мелітополя та на схід України

«Якщо брати пропорційно, то десь 80% йде в бік Мелітополя та на схід України, і тільки 20% вивантажується і залишається на окупованій Херсонщині. В Новоолексіївці окупанти перед тим, як заходить потяг, випускають димові завіси для того, щоб місцеві не могли фіксувати, яка саме техніка, і щоб не могли відрізняти, що за техніка саме пересувається», – зауважив він.



За інформацією депутата, на окупованій частині Херсонщини збільшується також кількість особового складу російських військових.



«По-перше, збільшилась кількість блокпостів. Ну от, наприклад, ось на відстані там 30 км нещодавно були 2 блокпости, це про Каховку ми кажемо, Каховський район. На сьогодні таких блокпостів вже 6. І, відповідно, на кожному блокпосту збільшилась присутність військових. Також відзначається збільшення присутності військових і по окупованих містах, по Каховці, по Новій Каховці», – повідомив Хлань.

Також у регіоні збільшилася кількість представників російської ФСБ, які суттєво посилили тиск на місцеве населення, розповів депутат.

З'явилося таке поняття, коли людину там ідентифікували як «ждуна». Зараз окупанти масово дають ці ярлики, кажуть: «Ви всі чекаєте ЗСУ, ви всі – «ждуни»

«ФСБшники почали чергову серію своїх фільтраційних заходів, з новою хвилею, з новою жорстокістю, відбувається обхід будинків, відбуваються обшуки й відбуваються затримання. Ось там з'явилося таке поняття, коли людину там ідентифікували як «ждуна». Зараз окупанти масово дають ці ярлики, кажуть: «Ви всі чекаєте ЗСУ, ви всі – «ждуни». Це їхній там термін, і зараз вони вже вишукують «ждунів», і одного з хлопців просто застрелили за його проукраїнську позицію», – каже Хлань.



Крім того, він зауважив, що посилюються обстріли з боку російських військових як деокупованих, так і окупованих ними населених пунктів Херсонщини.

«Наміри анексувати нові території»

Народний депутат України, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко зазначив, що російська армія розподіляє війська, які відійшли з правобережної Херсонщини, на запорізький і східний напрямки.

Проміжкова перемога окупантів – це взяти якийсь населений пункт після здачі Херсону

«Ми зараз дійсно бачимо, що вони перекинули найбоєздатніші підрозділи на схід (України – ред.) для того, щоб досягти якоїсь мінімальної перемоги. Проміжкова перемога – це взяти якийсь населений пункт після здачі Херсону. Для того, щоб у своїй пропаганді це використати. І далі вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей для того, щоб досягти якихось цілей своєї «спецоперації», – вважає Костенко.



Він також підтвердив, що на Запорізькому напрямку російські військові будують оборонні позиції.

«Ці резерви, які підходять, ми зараз бачимо, це для укріплення оборони, й також вони ведуть активні бойові дії на тактичному рівні, намагаються якось просуватися на Запоріжжя. Тому, так, ми бачимо, що вони накопичують сили і там, і там, але це накопичення в першу чергу за рахунок тих підрозділів, які були звільнені, вийшли з правобережжя (Херсонщини – ред.)», – зазначив депутат.

При цьому Костенко вважає, що російська армія навряд чи розглядає можливість захоплення усієї Херсонської області.



«Я думаю, що все-таки в них першочергове – це Луганськ, Донецьк, вони хочуть захопити й потім, я думаю, будуть розвиватися події в бік Запоріжжя. Це за їхнім планом, але в нас є свої плани, і ми їх реалізовуємо», – сказав він.



Втім, Росія не залишила своїх намірів анексувати інші українські території на лівому березі Дніпра, додав депутат.



«Вони розуміють, що для проведення таких дій проти української армії, яка, по-перше, набула спроможності, має ефективну зброю і морально підготовлена, таких операцій не проведеш з тими людьми, з якими вони десь вчора працювали у цивільному житті, а сьогодні дали в руки автомати й сказали: «От потрібно», – каже Костенко.

«Це серйозні операції, які потрібно планувати, і їх можна виконати тільки підготовленим особовим складом. Вони це розуміють, тому проводять підготовку, я думаю, ці всі мобілізовані (в Росії – ред.) будуть використані у весняній кампанії, до якої готується і наша сторона» – підкреслив депутат.

«Головна мета – захопити весь Донбас»

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що російській армії навряд чи вдасться втримати всю лінію фронту від Донецька до Запоріжжя.

«Від Запоріжжя до Донецька пряме бойове зіткнення близько 300 км фронту, але глибина лише 100 км, оскільки Азовське море їх підтискає. Тому, з воєнної точки зору, утримати цю кишку фронту практично неможливо», – пояснив експерт.

Мелітополь готують до кругової оборони, як гарнізон

«Вони зараз намагаються її наситити живою силою, збільшити щільність військ на глибину, тобто армійську глибину до 100 км до Азовського узбережжя. Намагаються відкрити певні фортифікаційні споруди в районі передбачуваних боїв гарнізонного типу. Тобто той же Мелітополь готують до кругової оборони, як гарнізон, той же Бердянськ, Маріуполь, деякі місця від Токмака, Чернігівки. Тобто зараз видно збільшення кількості військ, що заходять на день до БТГ (батальйоно-тактична група – ред.) близько 500-600 осіб. Приблизно така БТГ, як була на новий рік відмінусована HIMARS в Макіївці», – розповів він.



Захопити всю Запорізьку область, так само, як і Херсонську, російські військові не зможуть, переконаний Роман Світан.



«Частина Запорізької областірозташована за Каховським водосховищем на заході. Перейти Дніпро ще раз вони вже точно не зможуть, тому говорити про те, що вони спробують захопити Запорізьку область – це просто нереально», – переконаний Світан.

«Вони можуть для виконання основного завдання – захоплення всієї Донецької області – можуть провести певні контрнаступальні дії. Ще раз скажу, спробують провести, припустимо, в районі Гуляйполя. З-під Пологів вийти на Гуляйполі й далі зайти в тил нашого донецького угруповання, це вони можуть спробувати. Але, знову ж таки, для цього потрібна певна кількість сил і засобів. На цей час їх недостатньо», – додав він.

Донецький фронт буде гарячим весь час протистояння

Основним завданням російських військ залишатиметься захоплення всієї території Донецької області, вважає експерт.



«Донецький фронт буде гарячим весь час протистояння, оскільки основне завдання – захоплення повністю Донецької області вони не виконали. Й в принципі навіть гіпотетично, якщо спробують, то вся армія буде кинута саме на взяття Донецької області».