ISW прогнозує наміри Кремля перехопити ініціативу у війні проти України в наступні 6 місяців

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що Росія, ймовірно, готує низку дій, щоб протягом наступних шести місяців повернути ініціативу у війні проти України і покласти край нинішній низці операційних успіхів України.
«Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль», – йдеться в повідомленні.
В ISW заявили, що спостерігали кілька таких підходів, які, ймовірно, мають на меті підтримати рішучі дії Росії в наступні шість місяців:
- Кремль посилює коротко- і довгострокові зусилля з нарощування сил.
- Російські війська зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання – це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених бійців на фронт восени 2022 року.
- Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
- Путін рецентралізує контроль над воєнними діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем воєнних дій. Кремль також відновлює початкове планування війни та із запізненням намагається виправити недоліки командної структури.
- Кремль посилює формування російського інформаційного простору для підтримки війни.
В ISW наголосили, що підготовка Кремля до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають його зусилля зі створення умов для затяжної війни.
Аналітики підсумовують, що російські війська залишаються небезпечними, і Україна потребує постійної «своєчасної підтримки Заходу», щоб належним чином підготуватися до російських дій у 2023 році.
«Західним союзникам України потрібно буде продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, навіть якщо рішучі дії Росії в 2023 році проваляться, оскільки Кремль все одно готується до тривалої війни. Захід повинен продовжувати підтримувати зусилля України з перемоги над вторгненням Росії — і робити це швидко», – йдеться у звіті.
Цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС заявив, що Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.
Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».
10 січня Міноборони США заявило, що не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.
В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.