ISW прогнозує наміри Кремля перехопити ініціативу у війні проти України в наступні 6 місяців

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що Росія, ймовірно, готує низку дій, щоб протягом наступних шести місяців повернути ініціативу у війні проти України і покласти край нинішній низці операційних успіхів України.

«Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що спостерігали кілька таких підходів, які, ймовірно, мають на меті підтримати рішучі дії Росії в наступні шість місяців:

Кремль посилює коротко- і довгострокові зусилля з нарощування сил.

Російські війська зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання – це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених бійців на фронт восени 2022 року.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над воєнними діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем воєнних дій. Кремль також відновлює початкове планування війни та із запізненням намагається виправити недоліки командної структури.

Кремль посилює формування російського інформаційного простору для підтримки війни.

В ISW наголосили, що підготовка Кремля до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають його зусилля зі створення умов для затяжної війни.

Аналітики підсумовують, що російські війська залишаються небезпечними, і Україна потребує постійної «своєчасної підтримки Заходу», щоб належним чином підготуватися до російських дій у 2023 році.

«Західним союзникам України потрібно буде продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, навіть якщо рішучі дії Росії в 2023 році проваляться, оскільки Кремль все одно готується до тривалої війни. Захід повинен продовжувати підтримувати зусилля України з перемоги над вторгненням Росії — і робити це швидко», – йдеться у звіті.

Цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС заявив, що Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.

Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі «займе багато часу, і вони (Росія) не мають ресурсів».

10 січня Міноборони США заявило, що не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.