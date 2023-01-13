Російська військова промисловість, ймовірно, використовує працю в’язнів – розвідка Британії

Російський оборонно-виробничий комплекс може використовувати працю ув’язнених, припускає розвідка Великої Британії у звіті 13 січня.

«Російський оборонний виробничий сектор, швидше за все, вдається до використання праці в’язнів, намагаючись задовольнити потреби у виробництві військового часу», – йдеться у зведенні.

Розвідка вказує на заяву російського виробника танків «Уралвагонзавод» про залучення 250 ув’язнених на роботу. Про це підприємство повідомило місцевим медіа в листопаді 2022 року після зустрічі з представниками Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Британське Міністерство оборони вказує на те, що в Росії «існує давня традиція використання праці в’язнів», але примусові роботи знову зробили видом кримінального покарання в 2017 році.

При цьому російська ФСВП контролює понад 400 тисяч ув’язнених в Росії, де показник ув’язнення в світі один із найвищих у світі, додає розвідка.

«Ув’язнені є унікальним людським ресурсом для російського керівництва, який вони можуть використовувати для підтримки «спеціальної військової операції» (повномасштабної війни проти України – ред.), в той час як добровольці залишаються дефіцитом», – коментує відомство.

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Розвідка Британії припускає, що праця ув’язнених буде особливо затребуваною для виробників «відносно низькотехнологічної зброї», таких як «Уралвагонзавод». На такі підприємства «майже напевно» тисне Москва, вимагаючи збільшення обсягу виробництва.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила, поміж іншого, понад 3 тисячі танків від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська сторона не розголошує свої втрати в техніці.