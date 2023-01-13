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Втрати Росії у війні проти України перевищили 114 тисяч військових – ЗСУ

Українські військові ведуть вогонь по позиціях армії РФ біля Кремінної Луганської області 12 січня 2023 року

Російські війська втратили близько 740 людей особового складу за попередню добу, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 січня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення склали близько 114 130 військових.

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Штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

  • 3 098 танків (+4 за добу)
  • 6 167 бойових броньованих машин (+8)
  • 2 086 артилерійських систем (+4)
  • 437 реактивних систем залпового вогню
  • 218 засобів протиповітряної оборони
  • 286 літаків (+1)
  • 276 гелікоптерів
  • 1 865 безпілотників оперативно-тактичного рівня
  • 723 крилаті ракети
  • 17 кораблів і катерів
  • 4 833 автомобілів і автоцистерн (+7)
  • 184 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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