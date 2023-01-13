Втрати Росії у війні проти України перевищили 114 тисяч військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 740 людей особового складу за попередню добу, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 січня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення склали близько 114 130 військових.

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Штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 098 танків (+4 за добу)

6 167 бойових броньованих машин (+8)

2 086 артилерійських систем (+4)

437 реактивних систем залпового вогню

218 засобів протиповітряної оборони

286 літаків (+1)

276 гелікоптерів

1 865 безпілотників оперативно-тактичного рівня

723 крилаті ракети

17 кораблів і катерів

4 833 автомобілів і автоцистерн (+7)

184 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.