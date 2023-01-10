Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України

Наразі Міністерство оборони Сполучених Штатів не бачить ознак того, що армія Білорусі готується до безпосередньої участі в агресії проти України. Про це сказав представник відомства на брифінгу 9 січня.

Таким чином він відповів на питання про нову ймовірну хвилю російської мобілізації та підготовки РФ до наступу, в тому числі через Білорусь.

«Я не можу надати вам багато попередніх даних, пов’язаних із мобілізацією. Знаєте, нам відомо, що росіяни і білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що йдеться про продовження тренувань між білорусами та росіянами», – заявив посадовець.

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Білоруське керівництво на чолі з Лукашенком вважається одним із головних союзників Росії, армія якої вторглася в Україну в лютому минулого року.

Міністерство оборони Білорусі 9 січня оголосило про спільні з Росією «льотно-тактичні навчання», під час яких «будуть задіяні всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони» країни. За планами навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до кінця місяця. Повідомляється, що для участі в них до Білорусі вже прибула авіація повітряно-космічних сил Росії.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.