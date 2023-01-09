Голова МВС Литви підтвердив, що в громадян Білорусі на в’їзді питають, чий Крим

Прикордонники Литви анкетують громадян Білорусі при спробі в’їхати в країні і деяких на основі їхніх відповідей не впускають – про це заявив міністр внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на радіо LRT.

Абрамавічюс розповів журналістам, що не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких прикордонники повертають і відправляють назад до Білорусі.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.

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Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.

«Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві», – сказав він.

Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

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Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.