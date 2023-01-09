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Голова МВС Литви підтвердив, що в громадян Білорусі на в’їзді питають, чий Крим

Голова МВС розповів журналістам, що не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни

Прикордонники Литви анкетують громадян Білорусі при спробі в’їхати в країні і деяких на основі їхніх відповідей не впускають – про це заявив міністр внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на радіо LRT.

Абрамавічюс розповів журналістам, що не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких прикордонники повертають і відправляють назад до Білорусі.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.

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Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.

«Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві», – сказав він.

Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

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Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.

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