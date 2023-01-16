Наслідки влучення російської ракети С-300 по центру Запоріжжя. Серед поранених – діти (фотосвідчення)

У ніч, коли тривав розбір завалів житлового будинку у Дніпрі, армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна і двері, пошкоджено систему опалення та газапостачання. Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі на 16 січня п’ятеро людей зазнали поранень, із них – дві дитини 9 та 15 років. Це травми від уламків та скла. Старух додав, що ще одна російська ракета С-300 влучила по території одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади.