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Наслідки влучення російської ракети С-300 по центру Запоріжжя. Серед поранених – діти (фотосвідчення)

У ніч, коли тривав розбір завалів житлового будинку у Дніпрі, армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна і двері, пошкоджено систему опалення та газапостачання. Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вночі на 16 січня п’ятеро людей зазнали поранень, із них – дві дитини 9 та 15 років. Це травми від уламків та скла. Старух додав, що ще одна російська ракета С-300 влучила по території одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади.

Внаслідок російського обстрілу в ніч на 16 січня у Запоріжжя поранені 5 людей. Про це повідомив&nbsp;повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух
1 Внаслідок російського обстрілу в ніч на 16 січня у Запоріжжя поранені 5 людей. Про це повідомив повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух
&laquo;Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п&rsquo;ятиповерховий будинок: вибиті вікна і двері, пошкоджено систему опалення будівлі&raquo;, &ndash; написав Старух у телеграмі&nbsp;
2 «Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна і двері, пошкоджено систему опалення будівлі», – написав Старух у телеграмі 
&laquo;Травми від уламків та скла отримали п&rsquo;ять людей, із них &ndash;дві дитини 9 та 15 років&raquo;, &ndash;&nbsp;додав голова ОВА у телеграм
3 «Травми від уламків та скла отримали п’ять людей, із них –дві дитини 9 та 15 років», – додав голова ОВА у телеграм
Пошкоджений вибуховою хвилею будинок у центрі Запоріжжя, 16 січня 2023 року
4 Пошкоджений вибуховою хвилею будинок у центрі Запоріжжя, 16 січня 2023 року
За словами Олександра Старуха, ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби
5 За словами Олександра Старуха, ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби
Старух додав, що ще одна російська ракета С-300 влучила по території одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади.&nbsp;&laquo;Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються&raquo;, &ndash; додав голова ОВА
6 Старух додав, що ще одна російська ракета С-300 влучила по території одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. «Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються», – додав голова ОВА
Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок нічного удару в місті постраждали близько 15 будинків
7 Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок нічного удару в місті постраждали близько 15 будинків
Один із будинків у Запоріжжі, що постраждали від російського обстрілу в ніч на 16 січня&nbsp;
8 Один із будинків у Запоріжжі, що постраждали від російського обстрілу в ніч на 16 січня 
&laquo;Станом на 9.30 ранку тепловики відновили опалення та водопостачання в будинку, який постраждав найбільше. Наразі там відсутнє газопостачання. Його будуть відновлювати після перевірки стану газових мереж. Щоб зберегти в квартирах тепло, відповідні служби оперативно закривають пошкоджені вікна плитами OSB&raquo;, &ndash; повідомив&nbsp;Анатолій Куртєв
9 «Станом на 9.30 ранку тепловики відновили опалення та водопостачання в будинку, який постраждав найбільше. Наразі там відсутнє газопостачання. Його будуть відновлювати після перевірки стану газових мереж. Щоб зберегти в квартирах тепло, відповідні служби оперативно закривають пошкоджені вікна плитами OSB», – повідомив Анатолій Куртєв
Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів
10 Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів
Москва від початку&nbsp;повномасштабного вторгнення&nbsp;заперечує. що здійснює цілеспрямовані ракетні та дронові удари по&nbsp;цивільних об&#39;єктах, попри численні факти
11 Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує. що здійснює цілеспрямовані ракетні та дронові удари по цивільних об'єктах, попри численні факти

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