«Летіли шибки, уламки»: розповіді вцілілих після російською удару по Дніпру. Яка допомога їм потрібна?

Влада Дніпра наразі підтвердила руйнування 236 квартир у зруйнованому російською ракетою будинку. Їх визнали такими, що не підлягають відновленню. Радіо Свобода поговорило з людьми, які втратили дах над головою, а часто і все майно. Що вони пережили? Хто і як цим людям допомагає?

Мешканцям зруйнованого будинку поки пропонують місця в гуртожитках.

Поліція також почала приймати заяви від людей, чиї оселі пошкоджені – вибиті вікна, двері, понівечені меблі.

Уже третю добу поспіль на місці удару триває рятувально-пошукова операція.

Наразі підтверджено загибель чотирьох десятків людей, понад 70 поранені.

У зруйнованому російським ракетним ударом під‘їзді було 72 квартири. За попередніми даними, без даху над головою залишилися сотні людей. На місці події поліція розгорнула працює намет – фіксують заяви людей, чиє житло знищене або пошкоджене.

Ірина Федорченко разом із чоловіком прийшли подати заяву. Їхня квартира – на п’ятому поверсі у під’їзді поряд зі зруйнованим. Стіни вціліли, але двері й вікна розбиті, меблі понівеченні.

Коли стався вибух, жінка була вдома з двома дітьми підліткового віку. Із помешкання, на щастя, змогли вийти самостійно, на руках винесли собаку.

Почали кричати. Полетіли вікна, полетіли двері

«Ми якраз були в коридорі, на матраці. У нас там простелений матрац на випадок сирени. Ми з донькою сиділи на матраці. Бабуся наша сиділа у ванній. 84 роки. Ми трошки задрімали. Прокинулися від страшного вибуху. Почали кричати. Полетіли вікна, полетіли двері, але ми всі живі. Все в гару, все в диму. Квартира стоїть, як коробка. Там можна було б жити, якщо туди пустять», – каже Ірина Федорченко.

«Зараз фіксуємо звернення, але чи будуть компенсації, що буде з нашим під’їздом – ніхто нічого не каже. Відомо, що під’їзд з другого боку демонтують. А наш – невідомо», – додає її чоловік Сергій.

Оксана Рудянова мешкає за кілька під’їздів від того, куди влучила ракета. Її батько отримав легкі порізи через уламки, що летіли. У квартирі вибило вікна. Зараз жінка з родичами живе у друзів.

«Якраз були всі ми вдома – я, мій син і батько. Летіли шибки, уламки. Ми майже не ушкоджені. Трохи батька посікло уламками, 73 роки. У всіх у під’їзді, у кого вікна на цей бік, вибиті вікна. На той бік – лише деформовані вікна. Вікна обіцяли вставити коштом міст. Вчора робили заміри. Живемо у друзів. Вікна поки зашили панелями. Поліцейські стоять, охороняють, пускають лише за паспортом, – Оксана Рудянова.

Як податися на компенсацію за зруйноване житло

На місці ракетного удару працюють волонтери, зокрема – допомагають тим, хто втратив житло й майно, юридичними консультаціями.

Анастасія Єгорова – представниця доброчинного фонду, який надає психологічну та юридичну підтримку, а також видає продуктові набори.

Спершу люди мають документально зафіксувати ушкодження, далі складуть акт

Пояснює: спершу люди мають документально зафіксувати ушкодження – зробити фото, скласти акт. Лише тоді вони зможуть претендувати на компенсації.

«Люди мають звернутися до органів місцевої влади, на місце має виїхати комісія й скласти акт. Індивідуально чи загальний акт на весь будинок – це вирішує місцева влада. У Донецькій та Луганській областях це в основному відбувається індивідуально, але в Авдіївці, де був зруйнований будинок, як тут, – то там був масовий акт», – розповіла Анастасія Єгорова.

Що пропонує постраждалим влада?

Міська вада Дніпра наразі підтвердила повне руйнування 236 квартир.

За словами міського голови Бориса Філатова, вони не підлягають відновленню. Людям поки пропонують місця в гуртожитках і вже обіцяють компенсації. Про розміри не повідомляють.

Організованого відселення зі зруйнованого будинку не було. Влада організувала місця для ночівлі у двох школах та дитячо-юнацькому спортклубі неподалік. Цими можливостями поки ніхто з постраждалих не скористався – людей в основному забирають до себе родичі й друзі.

Також їм пропонують місця у шелтерах( тимчасові притулки) для переселенців – як у місті, так і за містом. Там також передбачене гаряче харчування та мінімальний набір необхідних речей.

У чому є потреба?

Допомогу для постраждалих збирають і прямо на місці ракетного удару. Жінки з сусідніх будинків приймають одяг і теплі речі. Кажуть: їх наразі достатньо. Тепер є потреба в засобах гігієни.

«Потрібна гігієна – зубні щітки, шампуні, памперси для дітей, жіноча гігієна, спідня білизна», – сказала волонтерка Марина.

Продукти приносить дуже багато людей

На місці також розгорнули кілька польових кухонь. Волонтери готують суп, нарізають бутерброди, заварюють чай та каву для мешканців постраждалих будинків й рятувальників.

«Роздаємо гарячі страви, борщ, бульйон, кашу з м’ясом, чай. Продукти приносить дуже багато людей. Дещо – ми самі закупили», – каже одна з організаторок гарячого харчування Ірина.

Що відбувається на місці воєнного злочину Росії?

Рятувальники та комунальники працюють третю добу.

Комунальники вивозять уламки будівлі, меблів, пошкоджені домашні речі, які перетворилися на сміття.

Серед руїн лежать дорогі людям фотоальбоми й фотографії.

Дніпряни несуть на місце ракетного удару квіти, свічки та іграшки.

Уже третю добу поспіль на місці удару триває рятувально-пошукова операція.

Наразі підтверджено загибель 40 людей: 37 із них знайшли мертвими під завалами, також знайшли фрагменти тіл ще трьох.

Зокрема, відомо про трьох загиблих дітей.

Рятувальники розбирають завали обережно, практично вручну. Шукають тіла й імовірних живих людей. Всього, за даними міськради Дніпра, до робіт залучили понад пів тисячі рятувальників та 140 одиниць техніки.

Відомо про понад 70 поранених, понад 40 із них – у стаціонарах. Троє померли в лікарні.