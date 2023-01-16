СБУ ідентифікувала військових РФ, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Служба безпеки повідомила у понеділок, що встановила особи російських військових, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Як йдеться в повідомленні СБУ, за попередніми даними слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:



▪️ командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;



▪️ командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;



▪️ начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;



▪️ штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;



▪️ штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;



▪️ інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.



«Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку. Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України», – йдеться в повідомленні.

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що «кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця».

«Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його», – прокоментував Малюк.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури».

За останніми даними, у Дніпрі загинули 40 людей, більш ніж 70 – поранені, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.