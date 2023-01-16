Речник Путіна заявив, що Росія не причетна до ракетного удару в Дніпрі та згадав про Арестовича

Кремль заперечує причетність російської армії до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». Удари, за його словами, російські військові нібито завдають лише по військових цілях – «замаскованих або очевидних».

Пєсков, зокрема, звернув увагу на слова позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який на YouTube-каналі юриста Марка Фейгіна заявив, що ракету, ймовірно, збили українські сили ППО. Це повідомлення розтиражували багато російських ЗМІ.

Арештович пізнаше заявив, що був втомлений, коли це казав. У ЗСУ зазначили, що українські ППО не можуть збивати такий тип ракет.

Але Пєсков все одно згадав слова Арестовича: «Ви самі бачили висновки деяких представників [української] сторони, де йшлося про те, що ця трагедія стала наслідком дії контрракет протиповітряної оборони».

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

За останніми даними, загинули 40 людей, більш ніж 70 – поранені, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.