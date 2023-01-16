Ракетний удар у Дніпрі: число загиблих зросло до 40

Через ракетний удар по житловому масиву «Перемога» в Дніпрі загинули 40 людей – оновлені дані Радіо Свобода повідомили в обласній військовій адміністрації. Раніше повідомляли про 36 загиблих.

Рятувально-пошукова операція триває понад 40 годин. На місці розгорнули штаб, де фіксують звернення людей, які втратили житло. Працює польова кухня, волонтери-юристи і психологи.

У міста вистачає людей та техніки розбирати завали, заявила місцева влада. Комунальники збирають уламки і вивозять сміттєвозами.

Понад 30 людей вважаються зниклими безвісти. Понал 70 – зазнали поранення.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди несуть іграшки, квіти й лампадки на місце ракетного удару.

«Принесли квіти, просто від себе принесли. Також взуття принесли, ми підприємці, у нас взуттєве виробництво. Зараз волонтерам віддамо, для постраждалих», – сказала Радіо Свобода дніпрянка Віталія, яка прийшла з квітами.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок.