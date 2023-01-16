Поліція: кількість загиблих у Дніпрі зросла до 36

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі зросла до 36, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Станом на 10:30: загинули 36 осіб (з них 2 дитини); травмовано 75 осіб (з них 15 дітей); врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)», – повідомили у поліції.

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За даними правоохоронців, у Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки.

Раніше сьогодні повідомляли про 35 загиблих і про 35 зниклих людей.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок.