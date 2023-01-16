ОПУ: на засіданні Ставки йшлося про ситуацію на передовій та  можливі дії військ РФ найближчим часом

Президент Володимир Зеленський провів у понеділок чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Члени Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту. Також було заслухано інформацію щодо ймовірних дій противника найближчим часом. Учасники засідання розглянули можливості підготовки ворогом ракетних ударів по території України та заходи з протидії. Крім того, було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

За даними Генштабу ЗСУ, нині армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів залишається.