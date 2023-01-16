Чи зможе Україна захищатися від ракет Х-22? Які докази того, що Росія вчинила воєнний злочин?

- Через ракетний удар по житловому масиву «Перемога» в Дніпрі загинули щонайменше 40 людей, повідомляють в ОВА.
- Рятувально-пошукова операція триває більше 50 годин. На місці розгорнули штаб, де фіксують звернення людей, які втратили житло. Працює польова кухня, волонтери-юристи і психологи.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бере на себе відповідальності за обстріл житлового будинку в Дніпрі. Удари, за його словами, російські військові нібито завдають лише по військових цілях – «замаскованих або очевидних».
- Повітряні сили ЗСУ раніше заявили, що удар по житловому будинку був нанесений крилатою ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.
Що відомо наразі про те, що стало причиною руйнування житлового будинка і загибелі та травмування людей у Дніпрі?
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