Чи зможе Україна захищатися від ракет Х-22? Які докази того, що Росія вчинила воєнний злочин?

Через ракетний удар по житловому масиву «Перемога» в Дніпрі загинули щонайменше 40 людей, повідомляють в ОВА.

Рятувально-пошукова операція триває більше 50 годин. На місці розгорнули штаб, де фіксують звернення людей, які втратили житло. Працює польова кухня, волонтери-юристи і психологи.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бере на себе відповідальності за обстріл житлового будинку в Дніпрі. Удари, за його словами, російські військові нібито завдають лише по військових цілях – «замаскованих або очевидних».

Повітряні сили ЗСУ раніше заявили, що удар по житловому будинку був нанесений крилатою ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

Що відомо наразі про те, що стало причиною руйнування житлового будинка і загибелі та травмування людей у Дніпрі?

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