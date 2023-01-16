Україна цього тижня отримає перші 3 млрд євро з макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік – Домбровскіc

Україна цього тижня отримає перший транш пакету макрофінансової допомоги Євросоюзу в розмірі три мільярди євро, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Маю честь підписати Меморандум про взаєморозуміння від імені ЄС щодо надання Україні фінансування у 2023 році – до 18 мільярдів євро у вигляді позик. Перша виплата у розмірі три мільярди надійде пізніше цього тижня. Це допоможе Україні покрити найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року», – написав Домбровскіс у твітері.

Про те, що ЄС та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро, повідомив у твітері і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність», – заявив він.

Пакет допомоги Україні на 2023 рік на суму 18 млрд євро – кредити з десятирічним пільговим періодом. Цей пакет допомоги призначений у тому числі для фінансування невідкладних потреб України та відновлення критично важливої інфраструктури країни.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у жовтні говорила, що Україна потребує швидкого відновлення. За її словами, Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб позбавити українців води, електрики й тепла перед настанням зими.

За її даними, 2022 року ЄС надав Україні фінансову підтримку в розмірі 19,7 мільярда євро.