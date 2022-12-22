У G7 заявили про намір надати Україні до 32 мільярдів доларів у 2023 році

Міністри фінансів країн G7 заявили про намір надати до 32 мільярдів доларів підтримки для України у наступному році.



«Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом із

міжнародною спільнотою, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід до скоординованого бюджетно-економічного забезпечення наступного року відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до 32 мільярдів доларів бюджетної та економічної підтримку України та продовжуємо добиватися подальшого прогресу», – йдеться у заяві.



Міністри країн G7 додають, що ця сума включає 18 мільярдів євро від Європейського Союзу, пакет підтримки з боку Сполучених Штатів, який може бути схвалений Конгресом США пізніше цього тижня, а також 500 мільйонів доларів США в рамках позики Світового банку. Японія також готує додатковий бюджет підтримки на 2023 рік.



«Ми готові зробити більше, якщо буде потрібно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, підтримки розвитку та підтримки раннього відновлення», – зазначається у заяві.

Минулого тижня лідери ЄС погодилися надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. Крім того, ЄС обіцяє продовжувати надавати політичну допомогу Україні, сприяти переміщеним особам і підтримувати фінансову допомогу, стійкість і довгострокову відбудову України.

На початку грудня у Світовому банку повідомляли, що повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.