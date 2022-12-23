Велика Британія надала Україні позику на 500 мільйонів доларів через Світовий банк – Мінфін

Велика Британія виступила гарантом позики на 500 мільйонів доларів від Світового банку, повідомило 23 грудня Міністерство фінансів.

За повідомленням, міністр Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку в Східній Європі Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні четвертого Додаткового фінансування у рамках проєкту підтримки державного управління.

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«Сума позики складає 500 мільйонів доларів США. Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

За словами Марченка, фінансова підтримка дозволяє Україні забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків із бюджету.

«Вдячний Уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України. Сподіваємось на плідну співпрацю і наступного року, яка допоможе нам досягнути якнайскорішої перемоги», – заявив він.

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Позику планується спрямувати на відшкодування видатків на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, зарплат працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

За даними Мінфіну, у 2022 році британський уряд надав Україні понад 1,5 мільярда доларів на фінансування держбюджету.