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Велика Британія надала Україні позику на 500 мільйонів доларів через Світовий банк – Мінфін

За словами міністра Сергія Марченка, фінансова підтримка дозволяє Україні забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків із бюджету

Велика Британія виступила гарантом позики на 500 мільйонів доларів від Світового банку, повідомило 23 грудня Міністерство фінансів.

За повідомленням, міністр Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку в Східній Європі Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні четвертого Додаткового фінансування у рамках проєкту підтримки державного управління.

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«Сума позики складає 500 мільйонів доларів США. Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

За словами Марченка, фінансова підтримка дозволяє Україні забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків із бюджету.

«Вдячний Уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України. Сподіваємось на плідну співпрацю і наступного року, яка допоможе нам досягнути якнайскорішої перемоги», – заявив він.

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Позику планується спрямувати на відшкодування видатків на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, зарплат працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

За даними Мінфіну, у 2022 році британський уряд надав Україні понад 1,5 мільярда доларів на фінансування держбюджету.

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