Ллойд Остін переконує нового міністра оборони Німеччини щодо постачання танків Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін переконує свого нового німецького колегу Бориса Пісторіуса ухвалити рішення про постачання Україні танків Leopard 2, інформує 19 січня телеканал CNN.

Німеччина стоїть «пліч-о-пліч» зі своїми союзниками у підтримці України, заявив Пісторіус. «Разом із нашими партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет. Як часто в історії – але особливо в такі часи – Німеччина та Сполучені Штати Америки стоять пліч-о-пліч», – сказав Пісторіус журналістам у Берліні перед переговорами з Остіном.

Американський міністр зі свого боку подякував Німеччині за її зусилля щодо «зміцнення самооборони України».

Українські офіційні особи закликали Німеччину негайно надати бойові танки Leopard 2, щоб відвоювати захоплені Росією території.

20 січня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи НАТО з оборони України на американській авіабазі Рамштайн, зосереджене на збільшенні військової допомоги Україні. Остін сказав, що двоє керівників обговорять 19 січня «деякі питання, які ми розглянемо завтра в контактній групі».