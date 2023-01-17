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Зеленський у розмові з Штайнмаєром подякував Берліну за «важливі оборонні рішення»

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром

Президент України Володимир Зеленський подякував Берліну за «важливі оборонні рішення», ухваленні з початку цього року. Про це він сказав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру під час відеоконференції.

«Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії», – повідомляється в телеграмі Зеленського.

Під час зустрічі у форматі відеоконференції співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру.

На початку січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що уряд Німеччини продовжить підтримку України у 2023 році.

У січні Берлін заявив, що обіцяна поставка 40 бойових машин піхоти Marder в Україну та заплановані тренування виконуються. Нині триває дискусія щодо надання Україні танків німецького виробництва. Як заявляв минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard. Проте це потребує згоди Берліна.

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