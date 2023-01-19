Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки, заявив AFP 19 січня Ґреґорі Мікс, високопоставлений демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ.

Шольц перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків Leopard німецького виробництва.

«По суті, це мають бути Сполучені Штати та Німеччина. У цьому немає сумнівів», – сказав Мікс після зустрічі з Шольцем на зустрічі Всесвітнього економічного форумі в Давосі.

Напередодні західні ЗМІ з посиланням на німецьку владу повідомили, що Німеччина не погоджуватиме надання своїх танків Україні, доки Сполучені Штати не нададуть свої танки.

Так, видання Politico цитує двох анонімних німецьких посадовців, за словами яких, позиція канцлера Олафа Шольца «сильно залежить» від рішень президента США Джо Байдена.

Також речник Шольца заявив 18 січня, що Берлін не змінив своєї позиції після рішення Великої Британії надіслати Україні танки Challenger 2.

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Американське видання The Wall Street Journal також цитує «німецьких високопосадовців», які стверджують, що Німеччина не дозволить союзникам надіслати вироблені в цій країні танки Україні, якщо США не погодяться відправити танки власного виробництва.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams.

У Білому домі у відповідь заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.

11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard. 14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard.

15 січня генеральний секретар Єнс Столтенберґ повідомив, що Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння.

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