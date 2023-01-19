«В Європі вирує війна». Новий міністр оборони Німеччини пообіцяв посилити армію

Новий міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив 19 січня, що його завданням є посилити збройні сили країни, щоб вони могли виконувати свою роботу в час, коли в Європі триває війна.

«Це – не звичайні часи, у нас в Європі вирує війна. Росія веде жорстоку війну на знищення суверенної країни, України», – сказав Пісторіус після церемонії його представлення в Міністерстві оборони, повідомляє Reuters.

«Наше завдання – зробити Бундесвер сильним зараз, це стримування, ефективність і готовність. І це продовження підтримки України, в тому числі технікою Бундесверу», – додав він.

Перед цим президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв подальшу військову підтримку Україні і наголосив новому міністрові оборони Пісторіусу, що німецькі збройні сили повинні бути спроможними захистити країну.

Пісторіус був офіційно призначений міністром 19 січня, в той час, коли на Німеччину зростає тиск з боку західних союзників щодо дозволу на використання бойових танків німецького виробництва в Україні для зміцнення її оборони від повномасштабного вторгнення Росії.

19 січня Пісторіус має зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.