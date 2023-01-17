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В уряді Німеччини визначилися з кандидатурою нового міністра оборони

Боріс Пісторіус, який зараз є міністром внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, очолить Міністерство оборони Німеччини

Соціал-демократ Боріс Пісторіус, який зараз є міністром внутрішніх справ землі Нижня Саксонія, стане новим міністром оборони Німеччини, оголосив уряд 17 січня.

«Я дуже радий, що отримав видатного політика нашої країни на посаду міністра оборони – Боріса Пісторіуса», – цитує канцлера Олафа Шольца речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Призначення Пісторіуса відбулося після відставки Крістіне Ламбрехт, тоді, коли Німеччина перебуває під сильним тиском щодо відправлення бойових танків в Україну.

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