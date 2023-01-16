Шольц прийняв відставку міністра оборони Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалив прохання Крістіне Ламбрехт про відставку з посади міністра оборони країни, рішення про її наступника буде ухвалене найближчим часом. Як передає Frankfurter Allgemeine Zeitung, про це повідомила представник уряду Крістіані Хофман.

Повідомляється, що Шольц подякував Ламбрехт за «хорошу роботу» у «цей складний і сповнений викликів час».

16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запросила у канцлера Олафа Шольца дозвіл залишити свою посаду у німецькому кабінеті міністрів. У своєму проханні вона зазначила, що «фокусування ЗМІ на її особі протягом кількох місяців майже не допускає розумного медійного висвітлення діяльності Бундесверу та дискусії про це».

Раніше про прийдешню відставку Ламбрехт повідомляли німецькі ЗМІ. Міністра неодноразово критикували через відсутність досвіду, необхідного для цієї посади, затягування закупівель для армії на тлі вторгнення Росії в Україну, а також за відео з її новорічним вітанням про Україну, зняте на тлі феєрверків.

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Ламбрехт обіймала посаду міністра оборони із грудня 2021 року. Хто змінить її на посаді міністра оборони, наразі невідомо. Можливими кандидатами вважаються голова Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль, міністр праці Хубертус Хайль, голова адміністрації канцлера Вольфганг Шмідт та уповноважена з питань оборони Єва Хегль.