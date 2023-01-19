NYT: США розглядають допомогу Україні з ударами по Криму

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до того, що українські сили мають отримати можливість завдавати ударів по території окупованого Росією Криму і цим забезпечити собі вигіднішу позицію на майбутніх переговорах, повідомила з посиланням на джерела газета The New York Times.

Видання зазначає, що з початку повномасштабного російського вторгнення представники адміністрації займали жорстку позицію, відмовляючись надавати Києву зброю для ударів на півострові, побоюючись ескалації конфлікту.

Тепер, за даними джерел видання, адміністрація Байдена за підсумками дискусій з українськими чиновниками «починає схилятися до того, що Києву можуть бути необхідні» засоби для завдання ударів по Криму, «навіть якщо такий крок підвищить ризик ескалації».

Серед американських чиновників та експертів також ослабли побоювання, пов’язані з загрозою завдання Росією удару у відповідь тактичною ядерною зброєю. При цьому, на їхню думку, ризик такого сценарію ще зберігається.

Як наголошується в статті, як і раніше, не йдеться про надання Україні ракет, дальність польоту яких дозволяє завдавати ударів по цілях в окупованому Криму. Однак обговорюється можливість використання ракетних установок HIMARS і бронемашин Bradley для удару по ключових для півострова шляхах постачання, наприклад, Кримському мосту.

Це питання, згідно з інформацією The New York Times, нещодавно порушували на зустрічах у Білому домі.

Голови комітетів із закордонних справ і збройних сил Палати представників Конгресу США Майкл Маккол і Майк Роджерс напередодні виступили зі спільною заявою, закликавши адміністрацію Байдена та керівництво союзних держав терміново передати Україні «критично важливі системи озброєнь», необхідні для успішного ведення бойових дій.

Київ заявляє про намір повернути всі свої території, захоплені Росією з 2014 року.

Після відступу російських військ з Херсона північні райони Криму опинилися в зоні ураження установок HIMARS, що є на озброєнні України. З’явилися повідомлення про те, що російська влада Криму будує на півночі півострова захисні лінії. У Москві заявляли, що готові застосувати всі засоби, які є в Росії, щоб не допустити ударів по півострову.