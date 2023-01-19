Попри шторм, армія РФ тримає в Чорному морі 11 бойових кораблів – військові ЗСУ

В Чорному морі станом на ранок 19 січня російська армія тримає 11 бойових кораблів, повідомляє у четвер оперативне командування «Південь». Напередодні повідомлялося про 16 кораблів.

«Незважаючи на потужний шторм, ворог продовжує тримати значне корабельне угруповання в Чорному морі. З одинадцяти бойових кораблів – шість ракетоносіїв, серед яких два підводних. Сумарний залп «Калібрів» може бути до 40 ракет», – йдеться у повідомленні.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська під час удару 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі.