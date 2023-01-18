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Кількість російських «Калібрів» у Чорному морі не змінилася – ВМС

Серед російських кораблів у Чорному морі, як і вчора – шість носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом близько 44 ракет

Росія станом на 18 січня утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 16 своїх кораблів, повідомили Військово-морські сили. Серед них, як і вчора – шість носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом близько 44 ракет.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська під час удару 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі.

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