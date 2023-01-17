ВМС: кількість «Калібрів», які Росія тримає в Чорному морі, зросла до 44

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 російських кораблів, серед яких – шість носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом близько 44 ракет, повідомили 17 січня Військово-морські сили України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС України повідомляли, що Росія має в Чорному морі близько 30 ракет «Калібр».

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська під час удару 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» в Чорному морі.