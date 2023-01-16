ВМС: Росія тримає в Чорному морі 6 носіїв ракет із близько 30 «Калібрами»

Росія станом на 16 січня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 своїх кораблів, серед яких – шість носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – близько 30 ракет, повідомляють Військово-морські сили України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська під час удару 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» в Чорному морі.