Нідерланди підтримують «широку коаліцію» для надсилання танків в Україну – премʼєр-міністр

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що розуміє Німеччину та інші країни, які прагнуть створення «широкої коаліції» для надсилання важких бойових танків в Україну.

В інтервʼю CNN на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Рютте сказав, що «була широка підтримка надсилання військового спорядження». «Ми стільки відправили з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідним, але я розумію, що німці та інші кажуть, що потрібна широка коаліція», – сказав голова уряду.

Рютте зазначив також, що «вирішально важливо», щоб Україна виграла війну, але «ви також повинні бути чесними з ним (президентом України Володимиром Зеленським – ред.) і сказати, якщо ви хочете танки, наприклад, на такому рівні він, як він їх просить, необхідно, щоб ми робили це не лише однією країною, а групою країн».

Голова уряду Нідерландів додав, що «досить упевнений», що Європа і США зможуть завершити свій «діалог» щодо танків.

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Кілька європейських країн, включаючи Польщу, Фінляндію, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від Берліна.

19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків, заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams. А у Білому домі у відповідь Німеччині заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.

Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сказав, що для перемоги у війні Україні потрібно ще 300 танків. Малися на увазі, вочевидь, танки західного виробництва.