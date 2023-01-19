Розвідка Британії: Росія може розмістити свої нові танки в Україні

Росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових танків Т-14 «Армата» в Україні, повідомила 19 січня розвідка Великої Британії.

«Наприкінці грудня 2022 року з’явилися зображення Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце пов’язували з діяльністю перед розгортанням техніки для операції в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готують до розгортання. Однак незрозуміло, чи Росія вже перемістила цей тип танків в Україну», – йдеться в повідомленні, поширеному у твітері Міністерством оборони Великої Британії.

Водночас у розвідці зауважили, що будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде «ризикованим рішенням» для Росії.

«Одинадцять років розробки супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку й повідомленнями про проблеми з виробництвом. Додатковим викликом для Росії є налагодження логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що якщо Росія розгорне Т-14, то, швидше за все, в пропагандистських цілях.

«Виробництво, ймовірно, складає лише кілька десятків, тоді як командири навряд чи довірятимуть машині в бою», – додали там.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.

11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard. 14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard.

15 січня генеральний секретар Єнс Столтенберґ повідомив, що Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння.